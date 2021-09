Polizei Gütersloh

POL-GT: Abbiegeunfall - 50-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Freitagmorgen (03.09., 08.30 Uhr) kam es im Einmündungsbereich der Straße Anemonenweg/ Am Schulkreuz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71-jährigen Pkw-Fahrer und einem 50-jährigen Pedelecfahrer, welcher hierdurch schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Zuvor befuhr der 71-jährige Mann aus Beelen mit einem Skoda sowie einem mitgeführten Kfz-Anhänger die Straße Am Schulkreuz und beabsichtigte nach links auf den Anemonenweg in Richtung Remser Weg abzubiegen. Zeitgleich näherte sich der 50-jährige Harsewinkeler mit seinem Fahrrad dem Einmündungsbereich auf dem Anemonenweg in Richtung Remser Weg fahrend. Bei dem Abbiegevorgang des Skoda-Fahrers kam es dann in der Folge zur Kollision.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportiert den 50-Jährigen anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

