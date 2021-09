Polizei Gütersloh

POL-GT: Golf I gestohlen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Freitagabend (03.09., 23.40 Uhr) entwendete eine bislang unbekannte Person einen geparkten Golf I von einem Parkplatz in der Nähe eines Zweiradhändlers und eines Fitnessstudios an der Bundesstraße.

Das blau- violett schimmernde Fahrzeug wurde zuletzt mit dem Kennzeichen LP-SM77 geführt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wem ist das Fahrzeug, Baujahr 1981 aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

