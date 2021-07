Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (952) Trickdiebe bestehlen hochbetagte Rentnerin

Nürnberg (ots)

Mit dem sog. Zetteltrick waren mutmaßliche Betrüger am Montag (05.07.2021) im Stadtteil Thon erfolgreich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 11:00 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür der hochbetagten Seniorin in der Forchheimer Straße. Die Frau hatte ein Tuch bei sich und erklärte der Seniorin, dass sie dieses bei einem Nachbarn abgeben möchte. Um diesem eine Nachricht zukommen zu lassen, benötige sie einen Zettel. Die hilfsbereite Bewohnerin ließ die Frau in die Wohnung. Nach einer Weile kamen ihr jedoch Zweifel an der Geschichte, woraufhin sie den ungebetenen Gast aus der Wohnung verwies.

Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung gegen 12:00 Uhr verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass ihr Bargeld und Schmuck entwendet worden waren. Offensichtlich hatte sich ein möglicher Mittäter unbemerkt in die Wohnung geschlichen.

Beschreibung der unbekannten Besucherin:

Ca. 40 Jahre alt, 155 -160 cm groß, kräftig, nackenlange Haare, bekleidet mit grauem Oberteil, schwarzer Hose, sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent, führte eine beige Stofftasche mit Aufdruck mit sich

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken war zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Zeitraum zwischen 11:00 und 12:00 Uhr im Bereich der Forchheimer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/Wolfgang Prehl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell