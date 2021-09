Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen Zigaretten

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (04.09., 14.15 Uhr) und Sonntagmorgen (05.09., 09.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Kiosk am Künsebecker Weg eingebrochen. Der Kiosk befindet sich innerhalb einer Geschäftszeile. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Unbekannten über das Dach in das Ladenlokal. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und eine große Menge Tabakwaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell