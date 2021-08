Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Falsch abgebogen und Unfall gebaut (23.08.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 12 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Alte Landstraße" / Bahnhofstraße. Ein 51-jähriger Opel-Fahrer bog, von der Straße "Alte Landstraße" kommend, verkehrswidrig nach links auf die Bahnhofstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der bahnhofstraße talwärts in Richtung Bundesstraße 33 fahrenden 53-jährigen VW Polo-Fahrers. Beim Aufprall löste ein Seitenairbag im VW aus und verletzte den Fahrer leicht am Arm. An den Autos entstand ein Gesamtblechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

