Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Personenkontrolle fordert verbotene Waffe zutage (21.08.2021)

Donaueschingen (ots)

Am Samstagabend gegen 23 Uhr haben Zollbeamte zwei Männer auf der Straße "Am Karlsgarten" kontrolliert, die sich verdächtig verhielten. Dabei fanden die Beamten bei einem 22-Jährigen einen verbotenen Teleskopschlagstock, den er zuvor noch versucht hatte, in einer Hecke zu verstecken. Die hinzugerufene Polizei stellte den Schlagstock sicher und zeigte den Besitzer wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell