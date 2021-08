Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Zweiradfahrer leicht verletzt (23.08.2021)

Reichenau (ots)

Ein Kastenwagen der Marke Renault ist am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Pirminstraße mit einem Zweirad-Fahrer zusammengestoßen. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Renault-Transporter auf der Pirminstraße und bog nach der Einmündung der Straße "Obere Ergat" nach links in einen Parkplatz ein. Beim Abbiegen streifte er einen entgegenkommenden 33-jährigen Mann auf einem Zweirad der Marke "Schwalbe". Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An seiner "Schwalbe" entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

