Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Abstand auf Parkplatz falsch eingeschätzt (21.08.2021)

Singen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Georg-Fischer-Straße hat ein 57-jähriger Mann am Samstag ein parkendes Auto beschädigt. Gegen 13.45 Uhr fuhr der Mann mit einem VW Caddy auf den Parkplatz. Beim Rechtsabbiegen schätzte er den Abstand zu einem geparkten Mercedes zu großzügig ein und streifte diesen an der linken Vorderseite. Durch den Streifvorgang entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell