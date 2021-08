Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Kontrolle über E-Bike verloren (21.08.2021)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein junger Mann am Samstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Sturz von seinem E-Bike an der Einmündung zum Georgshof zugezogen. Ein 21-jähriger Mann verlor auf dem Schotterweg "Zum Katzental" in Richtung Katzentalerhof die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Passanten beobachteten den Unfall und alarmierten den Notruf. Ein Krankenwagen brachte den Gestürzten in eine Klinik.

