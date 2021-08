Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gegen geparkten Ford gefahren (20./21.08.2021)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein geparktes Auto in Fürstenberg auf der Brandenburger Straße, Höhe Haus Nummer 36, beschädigt. Im Zeitraum zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, beschädigte der Unbekannte einen geparkten Ford Fiesta. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro an der vorderen Stoßstange sowie am Kühlergrill. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt der Polizeiposten Wollmatingen, Telefon 07531 94299-3, entgegen.

