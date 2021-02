Polizei Düsseldorf

POL-D: Mönchengladbach - A61 Richtung Koblenz - Betrunken ohne Führerschein mit Haftbefehl - Verkehrskontrolle offenbart strafrechtliches Potpourri

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. Februar 2021, 20.30 Uhr

Die Verkehrskontrolle eines 45-jährigen Autofahrers durch ein Streifenteam der Autobahnpolizei Düsseldorf (Wache Mönchengladbach) förderte am Mittwochabend eine ganze Liste an möglichen Straftatbeständen zutage.

Das Fahrzeug des Mazedoniers, ein Chrysler mit polnischem Kennzeichen, fuhr verdächtig langsam über die A61. Die Streife hielt den Pkw in der Anschlussstelle Mönchengladbach- Güdderath an. Während der Verkehrskontrolle fiel zunächst der deutliche Atemalkohol des Fahrers auf. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein deutlich positives Ergebnis. Zudem konnte der 45-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die weitere Überprüfung ergab obendrein, dass gegen ihn ein Abschiebhaftbefehl vorlag. Bei der Kontrolle des Chryslers fielen den Einsatzkräften ein durchstochenes Schloss an der Fahrertür sowie ein durchstochenes Zündschloss auf. Hinzu kamen noch diverse Fahrzeugpapiere weiterer, auch ausländischer Fahrzeuge und ein Fundus an "Goldketten" mit gefälschten Prägestempeln. Der Chrysler, die Fahrzeugdokumente und die vermeintlichen Goldketten wurden beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam Mönchengladbach gebracht.

Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Mönchengladbach und des Polizeipräsidiums Düsseldorf wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Führerschein und mutmaßlicher Betrugs- und Eigentumsdelikte dauern an.

