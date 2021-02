Polizei Düsseldorf

POL-D: "Automarder" in Benrath aufgespürt - Festnahme - Haftrichter - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Dank des Anrufs eines aufmerksamen und besorgten Anwohners konnten Beamte der Polizeiinspektion Süd am Samstagabend in einer Benrather Garage einen polizeibekannten 27-jährigen Autoaufbrecher festnehmen. Der drogenkranke Mann wurde festgenommen und befindet sich seit gestern in Untersuchungshaft.

Kurz vor Mitternacht hörte der Zeuge aus der Tiefgarage an der Hauptstraße eine Autoalarmanlage schrillen. Richtigerweise verständigte er die Polizei. Die Beamten waren schnell zur Stelle und konnten den Wagen lokalisieren. Als sie den betroffenen Lexus sahen, stellten sie eine entglaste Seitenscheibe fest. Zu diesem Zeitpunkt tauchte dann auch schon der Beschuldigte im Lichtkegel der Polizei-Taschenlampe hinter einem Auto kauernd auf. Er hatte Einbruchswerkzeug und geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich. Aus dem Auto erbeutet hatte er lediglich persönliche Kleinigkeiten der Geschädigten. Jetzt befindet sich der 27-jährige Deutsche in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell