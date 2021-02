Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - Alleinunfall auf der A 59 bei Duisburg - Beifahrerin schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. Februar 2021, 3.10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 59 bei Duisburg wurde eine 26-jährige Frau so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf war eine 23-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Als sie sich zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und der Ausfahrt Duisburg-Meiderich befand, geriet sie offenbar auf ein vereistes Teilstück und touchierte leicht die linke Schutzplanke. Dadurch wurde sie über den mittleren und rechten Fahrstreifen geschleudert und prallte dann frontal gegen die rechte Schutzplanke, wo sie dann zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 26-jährige Beifahrerin so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro.

