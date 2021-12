Polizei Korbach

POL-KB: Bromskirchen - Einbrecher in Kindertagesstätte, hoher Sachschaden, keine Beute

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (17. Dezember) bis Montagmorgen (20. Dezember) brach ein Unbekannter in eine Kindertagesstätte in Bromskirchen ein.

Der Täter gelangte auf das umzäunte Grundstück in der Straße Am Bimming. Dort hebelte er eine Tür auf und konnte so in das Gebäude der Kindertagesstätte einsteigen. Im Gebäude brach er eine weitere Tür mit brachialer Gewalt auf und öffnete gewaltsam einen Schrank. Da der Täter offensichtlich nicht fündig wurde, musste er ohne Beute flüchten. Er hinterließ hohen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro beträgt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell