Polizei Gütersloh

POL-GT: Fenster und Reifen beschädigt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (19.01., 01.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter die Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Bei dem Objekt an der Industriestraße handelt es sich um ein Ladenlokal mit angeschlossenen Wohnräumen. Zeugen wurden in der Nacht auf die Tat aufmerksam. Bei der anschließenden Tatortabsuche stellten die Polizisten weitere Beschädigungen an zwei abgestellten Lkw fest. An beiden Fahrzeugen wurden unter anderem Reifen zerstochen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell