Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Rheda-Wiedenbrück - 48-jähriger Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagvormittag (17.01., 11.10 Uhr) ereignete sich auf der Rietberger Straße in Höhe der Straße Am Postdamm ein Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer die Rietberger Straße (B64) in Richtung Rietberg. In Höhe der Einmündung Am Postdamm beabsichtigte der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 48-jährigen Güterslohers. Dieser befuhr die B64 in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-Jährige schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Sein Fahrzeug, ein Hyundai, wies rundum strake Beschädigungen auf. Es wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer erlitt keine Verletzungen. An dem Lkw entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle teilweise gesperrt.

