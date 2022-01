Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am 06.01. kam es im Bereich Rheda-Wiedenbrück zu einer Geldübergabe an einen angeblichen Polizeibeamten. Die Geschädigte erhielt ab dem 03.01.2022 Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser erkundigte sich nach Vermögenswerten der Geschädigten. Er berichtete von der angeblichen Festnahme einer Einbrecherbande in der Nachbarschaft. Im weiteren Verlauf konnten sie sich das Vertrauen der Geschädigten sichern. Letztendlich führte es dazu, dass die Geschädigte am 06.01.2022 gegen 23.00 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen männlichen Abholer an ihrer Haustür übergab. Erst danach bemerkte die Geschädigte den Betrug und verständigte am Folgetag die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte mit Hilfe der Geschädigten ein Phantombild von dem männlichen Abholer erstellt werden. Das Phantombild ist auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/72607 . Der tatverdächtige Abholer soll zwischen 170 - 175 cm groß gewesen sein. Zudem wurde mit einer kräftigen Statur und dunklen Haaren beschrieben. Er war ca. 35 - 40 Jahre alt und soll mit einer weißen Jacke, sowie einer dunklen Stoffhose bekleidet gewesen sein. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Wer hat darüber hinaus verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell