Polizei Gütersloh

POL-GT: Telefonbetrüger fordern Geld als Kaution - zahlreiche Anrufe im Bereich Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Harsewinkel (FK) - Seit Montagmorgen (17.01.) melden sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Harsewinkel und machen Angaben zu Betrugsversuchen am Telefon. Die Anrufe beginnen fast immer gleich. Ein angeblicher Angehöriger meldet sich und bittet schluchzend um Hilfe. Anschließend wird das Telefonat von einem angeblichen Polizeibeamten übernommen. Dieser berichtet von einem tödlichen Verkehrsunfall, in welchen der Angehörige verwickelt sei. Der angebliche Polizist fordert eine Kaution von den Angerufenen, um eine Festnahme des weinenden Angehörigen zu verhindern. Er bietet an, dass ein Bote das Geld abholt. ACHTUNG! Es handelt sich bei den Anrufern um Betrüger! Wie bei den sogenannten Enkelanrufen oder den Anrufen falscher Polizeibeamter, die vor Einbrüchen warnen, haben auch diese Betrüger es nur auf das Geld ihrer Opfer abgesehen. Derzeit werden kreisweit vor allem ältere Menschen angerufen. Bislang ist der Polizei Gütersloh kein Fall bekannt, bei welchem es zu einer Geldübergabe nach der erfundenen Unfallgeschichte gekommen ist. Wir warnen! Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände. Beenden Sie diese Telefonate sofort. Rufen Sie im Zweifel unter der Ihnen bekannten Telefonnummer der Polizei zurück, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben. Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche.

