POL-UL: (UL) Ulm - Auseinandersetzung endet mit Verletzungen

Mit leichten Verletzungen kamen zwei Personen am Samstag in Ulm in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr warf wohl ein Unbekannter im Trollingerweg eine Glasflasche gegen den Mercedes eines 21-Jährigen. Sein 18-jähriger Kumpel stellte den Verursacher zur Rede, der mit mehreren Unbekannten unterwegs war. Der zunächst verbale Streit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erlitten die beiden jungen Männer leichte Verletzungen. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Die rückte mit mehreren Streifen an. Beim Eintreffen der Polizei waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

