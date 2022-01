Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Zahnarztpraxis

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Samstagmorgen (15.01., 07.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis am Hohlweg ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten einen dahinter liegenden Raum. Ersten Angaben nach entkamen die Täter ohne Beute. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

