Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto beschädigt +++ Norden - Betrunken gefahren +++ Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto beschädigt

In Wiesmoor haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der Hauptstraße ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten am Montag zwischen 6.45 Uhr und 18 Uhr den Lack eines schwarzen Opel Astra und verursachten einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der Wagen stand auf einem Parkplatz im Bereich Hauptstraße / Kastanienstraße. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken gefahren

Eine 71 Jahre alte Frau war am Donnerstag in Norden betrunken mit dem Auto unterwegs. Gegen 12.10 Uhr hielt die Polizei die Autofahrerin auf der Alleestraße an. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle führten die Beamten bei der Frau einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis ist ein 49 Jahre alter Mann in Südbrookmerland gefahren. Der 49-jährige Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei angehalten und kontrolliert. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

In der Von-Frerichs-Straße in Aurich kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein Citroen C1 wurde am Fahrbahnrand beschädigt. Ein Fahrer eines Motorrollers war vermutlich in der Von-Frerichs-Straße unterwegs und stieß gegen den geparkten Wagen. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 5.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

