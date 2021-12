Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Berauscht unterwegs +++ Ihlow - Rollerfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht unterwegs

Ein Fahrer eines Kleinkraftrads war am Mittwoch in Aurich berauscht unterwegs. Die Polizei hielt den 44-Jährigen gegen 17.45 Uhr auf der Timmeler Straße an und kontrollierte ihn. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Ihlow - Rollerfahrer verletzt

In Ihlow ist am Mittwochabend ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr war ein 19 Jahre alter VW-Fahrer auf der Auricher Straße aus Richtung Riepe in Westerende-Holzloog unterwegs und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 44 Jahre alten Rollerfahrer hinter zwei Fahrzeugen und stieß mit ihm zusammen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

