Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfallflucht; geparktes Fahrzeug touchiert; Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.08.2021, 10:00 Uhr, stellte die 41-jährige Geschädigte aus der VG Bad Marienberg ihren Pkw Toyota Auris vor dem Anwesen in der Triftstraße 18 in Bad Marienberg parkend ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 10:30 Uhr konnte die Geschädigte eine Beschädigung des Türgriffes an der Fahrertüre und des dort vorhandenen Außenspiegels feststellen. Demnach dürfte der unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug zur Unfallzeit seitlich touchiert haben. Hiernach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe am Fahrzeug der Geschädigten wird auf 800EUR beziffert. Etwaige Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell