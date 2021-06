Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Sachbeschädigung, Diebstahl

Werdohl/Neuenrade (ots)

Am letzten Wochenende brachen unbekannte Einbrecher in einen Keller eines Hauses am Selscheider Weg in Werdohl ein. Hierzu entfernten der/die Täter einen Metallbeschlag und gelangten so in den Keller. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

An der Hesmecke in Werdohl wurde in der Nacht zum Samstag die linke Kofferraumfensterscheibe eines dort geparkten schwarzen VW Passat beschädigt.

Neuenrade

In der Nacht vom 17.06 zum 18.06. brachen unbekannte Diebe einen Nissan auf, der am Schader Weg abgestellt war. Der 59-jährige Geschädigte stellte gegen 6:30 Uhr fest, dass die Heckscheibe des Firmenfahrzeugs eingeschlagen und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell