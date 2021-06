Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eiinbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Samstag, in der Zeit von 19:50 Uhr - 20:50 Uhr, betraten unbekannte Täter die Wohnung einer 52-jährigen Geschädigten und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse am Schleddenhofer Weg. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zudem wurde der Fernseher der Geschädigten beschädigt.

An der Langerfeldstraße stellte der Hausmeister am 18.06. den Einbruch in die dortige Turnhalle fest. Auch hier können noch keine anagben über Art und Umfang der Beute gemacht werden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

An der Piepenstockstraße entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag drei Lampen von einem dort abgestellten Fahrrad und den Tacho.

An der Wallstraße wurde am 18.06., gegen 14:30 Uhr, aus einem Renault Traffic das Portemonnaie eines Geschädigten gestohlen.

An der Landwehr wurden aus einem Nissan in der Nacht vom 17.06. zum 18.06. persönliche Papiere entwendet.

In der gleichen Nacht knackten unbekannte Diebe einen Fiat Ducato an der Kesberner Straße und stahlen diverse Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Am Sonntag, gegen 18:20 Uhr, wurde ein 35-jähriger Lüdenscheider dabei beobachtet, wie er einen an einem an der Brausestraße stehenden VW Passat trat. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Zur Motivlage können bislang keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell