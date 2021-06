Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber in Untersuchungshaft/ Körperverletzungen/ Diebe/ Pkw zerkratzt/ Gebäude beschmiert

Lüdenscheid (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, geriet der Inhalt eines Müllcontainers an der Kaiserallee in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab, es entstand Sachschaden. Die Polizei hat ihrer Ermittlungen aufgenommen.

Am vergangenen Freitag, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem schweren Raub an der Breslauer Straße. Ein 46-jähriger Lüdenscheider hielt einer Gruppe von jungen Erwachsenen im Bereich Loher Wäldchen plötzlich und unerwartet eine Machete vor und forderte die Herausgabe ihrer mitgeführten Musikbox. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, schlug er mehrfach mit der Machete gegen einen dortigen Baum. Im Anschluss daran nahm er einem 18-Jährigen die Musikbox weg und ging fußläufig weiter in Richtung Werdohler Straße. Der Machetenmann konnte im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen wurde die vorläufige Festnahme angeordnet. Der Beschuldigte wurde am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Lüdenscheider erließ. Dieser muss sich demnächst für einen "schweren Raub" verantworten.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurden zwischen 22.15 und 5.10 Uhr fünf Körperverletzungen angezeigt (Grabenstraße, Hohfuhrstraße, Marienstraße, Glatzer Straße und erneut Marienstraße), bei denen noch nicht alle Namen der Kontrahenten feststehen und/oder die Sachverhalte noch abschließend ermittelt werden müssen. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von leicht verletzten Personen.

Innerhalb der letzten Woche verschafften sich unbekannte Täter über eine Kellertür Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Loher Straße. Der/die Unbekannten entwendeten ein Fahrrad, einen Kantenschneider und eine Heckenschere. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

An der Fuelbecker Straße wurde in der Nacht vom 18.06. zum 19.06.2021 das Kleinkraftrad Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen 478 KRB entwendet.

Am Werkecker Grund wurde ein grauer VW Golf und Am Wiesenhang ein Ford Eco Sport nicht unerheblich zerkratzt.

Am Kalver Landweg entwendeten unbekannte Diebe zwei Elektrofahrräder, die mit mehreren Schlössern an einem Fallrohr eines Carports gesichert waren. (Tatzeitraum: 17.06.(18.06.)

Unbekannte haben zwischen dem 8. Juni und Freitagmorgen die Rückseite eines Discounters an der Volmestraße mit schwarzer Farbe besprüht.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell