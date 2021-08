Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand auf Kinderspielplatz

Neunkhausen (ots)

Am 11.08.2021 gegen 17:40 Uhr kam es auf dem Kinderspielplatz in Neunkhausen (Buchenweg) zum Brand eines hölzernen Klettergerüstes. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das Feuer zeitnah gelöscht werden. Das Klettergerüst wurde leider total beschädigt. Auch angrenzende Sträucher wurden stark beschädigt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache (es wird von Brandstiftung ausgegangen) wurden durch die zuständige Polizei Hachenburg aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, z.B. durch Anwohner, oder andere Zeugen, bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662-9558-0

