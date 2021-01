Polizei Bielefeld

POL-BI: Zigarettenautomat nur ein Stück weit aufgesprengt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde am Freitag, 15.01.2021, nur der Frontbereich eines Zigarettenautomaten stark beschädigt, als ein junger Mann eine unbekannte Substanz in Baumheide zündete.

Eine Anwohnerin hörte am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, einen lauten Knall an der Straße Am Großen Wiel und sah, wie ein jüngerer Mann davon lief. Sie war der Meinung, er habe einen Silvesterböller gezündet und bemerkte am Samstagmorgen an einem Nachbargebäude den beschädigten Zigarettenautomaten.

Der Automat hängt an einer Hauswand gegenüber der Einmündung Jungbrunnenweg und wies einen geöffneten Spalt an der deformierten Automatenfront auf. Die durch die Sprengung entstandene Öffnung war sehr klein. Vermutlich konnte der Dieb, wenn überhaupt, nur geringe Beute machen. Die Beamten stellten Geld und Zigaretten sicher.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der jüngere Mann war circa 170 cm groß und schlank. Er hatte blonde Haare und trug eine Kapuzenjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

