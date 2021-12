Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Größerer Polizeieinsatz in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Größerer Polizeieinsatz in Wiesbaden,

Wiesbaden, Kochbrunnenplatz, Mittwoch, 08.12.2022, 15:00 Uhr - 17:30 Uhr

(he) Am heutigen Nachmittag kam es in Wiesbaden, bedingt durch eine angemeldete Versammlung, zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Kochbrunnenplatz hatten sich circa 140 Kritiker der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen versammelt. Während der Versammlung kam es, trotz entsprechender Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei, zu Verstößen gegen die im Zusammenhang mit der Versammlung durch die Landeshauptstadt Wiesbaden verfügten Auflagen. Vorrangig wurde gegen das Abstandsgebot verstoßen. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Im Vorfeld der Versammlung wurden zwei Person kontrolliert, welche sich den eigenen Angaben zufolge auf dem Weg zum Versammlungsort befanden. Diese führten unter anderem eine Schutzweste, ein Pfefferspray sowie einen Schlagstock mit. Nach einer erfolgten Personalienfeststellung wurde den Personen ein Platzverweis erteilt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 17:30 Uhr wurde die Versammlung durch die Anmelderin für beendet erklärt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell