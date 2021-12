Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Navi, Lenkrad und Autoteile entwendet +++ Volkswagen gestohlen +++ In Opel eingebrochen +++ Sachbeschädigung in Autobahnkirche

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeuge aufgebrochen - Navi, Lenkrad und Autoteile gestohlen, Wiesbaden, Festgestellt: Montag, 06.12.2021

(jc)Gestern wurde festgestellt, dass Autoaufbrecher in Wiesbaden und in Mainz Kastel ihr Unwesen trieben und es auf Navigationssysteme, Lenkräder sowie Autoteile von zwei Fahrzeugen abgesehen hatten. In Mainz Kastel haben die Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh die Seitenscheibe eines grauen Mercedes in der Straße "Am Weyer" auf dem Gelände eines Autohandels eingeschlagen und sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum verschafft. Die Diebe entwendeten neben diversen Autoteilen das Navigationsgerät des Fahrzeugs. In Wiesbaden ereignete sich zwischen Samstag, 04.12.2021 und Montag, 06.12.2021 ein gleichgelagerter Fall in der Brunhildenstraße. Die Täter erbeuteten hier unbemerkt das Lenkrad eines schwarzen X5 der Marke BMW. In beiden Fällen flüchteten die Autoaufbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

2. Volkswagen gestohlen,

Wiesbaden, Sonnenberg, Kettelerstraße, Montag, 06.12.2021, 00:05 Uhr bis 07:00 Uhr

(jc)Montagnacht haben Autodiebe in Sonnenberg einen in der Kettelerstraße abgestellten schwarzen VW T-Roc im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-K 331 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. In Opel eingebrochen,

Wiesbaden, Biebrich, Steckelburgstraße, Sonntag, 05.12.2021, 15:00 Uhr bis Montag, 06.12.2021, 07:50 Uhr

(jc)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh brachen unbekannte Täter in der Steckelburgstraße in Biebrich in einen geparkten braunen Opel ein und entwendeten eine schwarze Mappe mit Fahrzeugdokumenten. Wie sich die Diebe Zugang in das Fahrzeuginnere verschafften, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt. Nach der Tat entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut unbemerkt vom Tatort. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Sachbeschädigung in Autobahnkirche,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 05.12.2021, 11:30 Uhr bis Montag, 06.12.2021, 14:00 Uhr

(wie)In den letzten Tagen wurde in der Autobahnkirche Medenbach ein Buch angezündet. Die Polizei wurde am Montagmittag zu der Autobahnkirche an der Tank- und Rastanlage Medenbach-West gerufen, da dort das verbrannte Gebets- und Anliegenbuch im Inneren entdeckt worden war. Unbekannte Täter hatten das Buch offensichtlich angezündet und so zerstört. Glücklicherweise blieb das Feuer auf das Buch beschränkt und verursachte keinen weiteren Schaden. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-4140 um Hinweise.

