Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Pkw-Zündschloss manipuliert

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus gescheitert, Wiesbaden, Südost, Gertrud-Bäumer-Straße, Donnerstag, 02.12.2021, 22:00 Uhr bis Freitag, 03.12.0221, 10:00 Uhr

(jc) Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh versuchten Einbrecher die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Gertrud-Bäumer-Straße vergeblich aufzuhebeln und gingen leer aus. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

2. Navis aus mehreren Fahrzeugen gestohlen, Wiesbaden, Festgestellt: Freitag, 03.12.2021

(jc) Am Freitag wurde festgestellt, dass Autoaufbrecher in Wiesbaden Biebrich und in Dotzheim auf unbekannte Weise in zwei Pkw eingedrungen sind und die Navigationsgeräte entwendet haben. In Biebrich haben sich die Täter zwischen Dienstag, 23.11.2021 und Freitag, 03.12.2021 Zutritt in einen schwarzen Audi in der Kasteler Straße verschafft und in Dotzheim zwischen dem vergangenen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in einen auf der Freudenbergstraße abgestellten schwarzen Skoda Fabia. Im Anschluss flohen die Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Pkw-Zündschloss manipuliert,

Wiesbaden, Mitte, Freitag, 26.11.2021, 22:30 Uhr bis Samstag, 04.12.2021, 14:30 Uhr

(jc) Ein in einem Parkhaus in der Karlstraße abgestelltes Fahrzeug wurde durch unbekannte Täter angegangen und an dessen Zündschloss manipuliert. Die Täter verschafften sich in den vergangenen Wochen auf unbekannte Weise Zutritt in einen dort geparkten Pkw der Marke Mitsubishi. Im Anschluss durchwühlten die Täter das Fahrzeug, manipulierten das Zündschloss und entwendeten die im Fahrzeug befindlichen Dokumente. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell