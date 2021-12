Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Technik aus Theater gestohlen +++ Einbrecher gescheitert +++ Nach Unfall geflüchtet +++ Verkehrskontrolle +++ Verletzte nach Verkehrsunfall

Wiesbaden (ots)

1. Technik aus Theater gestohlen,

Wiesbaden, Mitte, Kochbrunnenplatz, Festgestellt: Dienstag, 07.12.2021, 11:30 Uhr

(jc) Vergangenes Wochenende haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Theater am "Kochbrunnenplatz" verschafft und neben weiteren Gegenständen diverse technische Geräte gestohlen. Wie die Diebe in die Räumlichkeiten gelangten, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Die Täter erbeuteten unter anderem Scheinwerfer, Laptops und Digitalkameras im Wert von rund 12.000 Euro und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden, Mitte, Burgstraße, Montag, 06.12.2021, 19:00 Uhr bis Dienstag, 07.12.2021, 07:21 Uhr

(jc) Montagnacht versuchten unbekannte Täter in der Burgstraße die Eingangstür eines Versicherungsbüros gewaltsam zu öffnen. Nachdem die Einbrecher gescheitert waren, flohen diese unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Unfallflucht,

Wiesbaden, Südost, Schinkelstraße, Dienstag, 07.12.2021, 15:15 Uhr

(jc) Am Dienstagnachmittag entfernte sich ein Fahrer eines weißen Lieferwagens in der Schinkelstraße in Richtung Welschstraße unerlaubt vom Unfallort. Der beschuldigte Fahrzeugführer stieß beim Rangieren seines Fahrzeuges gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mini. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen zufolge soll es sich bei dem Unfallverursacher um eine türkisch sprechende männliche Person im Alter von 25 bis 30 Jahren gehandelt haben. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke, Wiesbaden, Mainz Kastel, Mittwoch, 01.12.2021, 22:45 Uhr bis Donnerstag, 02.12.2021, 00:15 Uhr

(jc) Mittwochnacht vor einer Woche kontrollierte die Mainzer und Wiesbadener Polizei auf der Theodor-Heuss-Brücke Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Insgesamt konnten 27 Fahrzeuge angehalten und 53 Personen kontrolliert werden. Erfreulich war, dass hierbei fast keine Beanstandungen zu verzeichnen waren. Dennoch kam es zu einem Zwischenfall. Ein Fahrzeugführer eines schwarzen BMW missachtete die Weisung der Polizei und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Es gelang den eingesetzten Beamtinnen und Beamten den Fahrer zu stellen und einer Alkohol Kontrolle zu unterziehen, die einen Wert von 2,1 Promille ergab. Dem Mann war in der Vergangenheit bereits der Führerschein entzogen worden. Dazu stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht der Besitzer des schwarzen BMW gewesen ist, woraufhin dieser sichergestellt und abgeschleppt wurde.

5. Verletzte nach Verkehrsunfall,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 07.12.2021, 20:20 Uhr

(jc)Am Dienstagabend kam es auf der A3 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem VW Polo die A3 von Würzburg kommend in Richtung Köln. Zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz kam er aus bisher unbekannten Gründen von der linken Fahrspur ab. Er fuhr auf der mittleren Fahrspur auf das Heck eines Renault Clios auf, woraufhin dieser mit der rechtsseitig befindlichen Betonschutzwand kollidierte und auf dem rechten Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Bei dem Aufprall wurden der 59-jährige Fahrer und dessen 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, war der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle wurde gegen 22 Uhr wieder freigegeben. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 EUR.

