Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Saschbeschädigung an Pkw

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Fahrzeughalter eines Pkw Mercedes stellte am Dienstag an seinem an der Bückeburger Sackstraße abgestellten Auto fest, dass in die Motorhaube eine faustgroße Delle hineingedrückt wurde.

Vermutlich wurde die Sachbeschädigung in der Nacht von Montag auf Dienstag an dem Fahrzeug verursacht.

Hinweise auf den Verursacher bestehen derzeit nicht.

Zeugen können sich mit der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, in Verbindung setzen.

