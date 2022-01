Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche im Raum Versmold - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Im Raum Versmold kam es in der Nacht von Dienstag (18.01.) auf Mittwoch (19.01.) zu zwei Einbrüchen bei denen jeweils eine geringe Menge Bargeld erbeutet wurde.

Zum einen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum (18.01., 19.15 Uhr - 19.01., 09.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in das Clubsekretariat sowie das Clubhaus eines Golfclubs an der Schulten Allee im Ortsteil Peckeloh. Nachdem an beiden Gebäuden Fenster aufgehebelt wurden, durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Zum anderen kam es im Stadtgebiet Versmold an der Ravensberger Straße zu einem Einbruch in Geschäftsräume (18.01., 18.00 Uhr - 19.01., 07.30 Uhr). Ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Büroräume und öffneten diverse Schränke und Schubladen. Bei dem derzeitig bekannten Diebesgut handelt es sich um einen kleinen Schranktresor mit einer geringen Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell