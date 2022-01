Polizei Gütersloh

POL-GT: Sind Sie sicher unterwegs? Telefonhotline der Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh am 26.01.2022

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Wie fahre ich als Radfahrer sicher? Wie vermeide ich als Teilnehmerin oder Teilnehmer am Straßenverkehr Unfälle? Und was ist eigentlich ein toter Winkel? Diese und viele weitere Fragen rund um den Straßenverkehr können sie am kommenden Mittwoch (26.01.) unseren Verkehrssicherheitsberatern stellen.

Unter den Telefonnummern 05241 869-1562 (Polizeihauptkommissar Peter Stockhecke) und 05241 869-1565 (Polizeihauptkommissar Alexander Hüske) können Sie in der Zeit von 09.00 Uhr - 16.00 Uhr die Spezialisten erreichen und die Fragen stellen, die Sie zu diesem Themenkomplex interessieren. Auch über die Hotline hinaus sind die Verkehrssicherheitsberater täglich im Einsatz für die Verkehrsunfallprävention und den Opferschutz nach Verkehrsunfällen im Kreis Gütersloh.

