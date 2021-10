Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße ist am Freitagnachmittag (15. Oktober) ein Pedelecfahrer leicht verletzt worden. Der 57-Jährige aus Hamm befuhr gegen 13.45 Uhr den dortigen Radweg in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Haus-Nummer 59 kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 36-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte zuvor die Wilhelmstraße in gleicher Richtung befahren und war gerade im Begriff, seinen Punto in einer Parkbucht abzustellen. Der Zweiradfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Zum entstandenen Sachschaden können bisher keine genauen Angaben gemacht werden.(es)

