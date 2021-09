Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Fahrkartenautomat am Bahnhof Bruchhausen bei Ettlingen aufgebrochen

Bruchhausen/Ettlingen (ots)

In der Nacht auf Montag, den 20. September haben bislang unbekannte Täter am Bahnhof Bruchhausen einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufgebrochen und zerstört. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Vermutlich in der Zeit zwischen 01:20 und 02:40 Uhr machten sich die Unbekannten an dem Automaten auf Bahnsteig 1 zu schaffen. Mit schwerem Gerät setzten sie an, um diesen zu öffnen und an das Bargeld zu gelangen. Gemeldet wurde der Aufbruch von einem 16-jährigen Zeugen, der Montagmorgen auf dem Weg zur Schule war.

Die Bundespolizei ermittelt nun und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet oder gehört haben. Diese können sich jederzeit unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de melden.

