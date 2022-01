Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kind angefahren

Autofahrer fährt weiter

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Stadtlohn. Der Radfahrer war gegen 16.00 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Straße Breul/Sprakelstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Als der Junge die Dufkampstraße querte, wurde er von einem Unbekannten angefahren. Der Fahrer eines Mercedes war von Dufkampstraße auf die Straße Breul abgebogen, so der Radfahrer. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unbekannte. Die Dufkampstrßae ist durch ein Stopp-Zeichen der Sprakelstraße untergeordnet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

