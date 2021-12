Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Küchenbrand in Bremerhaven-Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Gegen 14 Uhr wurde der Feuerwehr ein vermutlicher Küchenbrand in Wulsdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits starker schwarzer Rauch aus einem Fenster des betroffenen Reihenendhauses. Die Wohnungsnutzer konnten bereits das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte durch eine forcierte Brandbekämpfung mit 2 Trupps unter Atemschutz im Innenangriff eine Brandausbreitung verhindern. Bei der Kontrolle des Gebäudes wurde eine Katze entdeckt und in den angrenzenden Garten verbracht. Um 15:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei eingeleitet. Es waren 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt.

