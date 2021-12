Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße.

Bremerhaven (ots)

Gegen 22:40 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser Elbe ein Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Es wurden der 1. Löschzug, ein Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert.

An der Einsatzstelle konnte das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss schnell von einem Trupp unter Atemschutzgerät gelöscht werden. Der Bewohner der Wohnung wurde durch den Rettungsdienst in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Alle Bewohner des Gebäudes konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

An dem Einsatz waren insgesamt 20 Einsatzbeamte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell