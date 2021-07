Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tankstellenräuber bricht erneut zusammen

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Ostenallee am Donnerstag, 1. Juli, ist ein 23-Jähriger während der Tatausführung zum wiederholten Mal zusammengebrochen und anschließend festgenommen worden.

Gegen 19.10 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Küchenmessers die Herausgabe von Bargeld. Noch während der Tankstellenmitarbeiter das Geld aus der Kasse nahm, verlor der Räuber das Bewusstsein und fiel auf den Boden. Der Mitarbeiter nahm ihm das Messer weg und informierte Rettungsdienst und Polizei.

Nach einer ersten medizinischen Vorsorgung durch Sanitäter wurde der 23-Jährige vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Da Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Täters vorliegen, wird derzeit die zwangsweise Unterbringung in eine psychiatrische Klinik geprüft.

Bereits am 22. Juni überfiel derselbe Täter eine Tankstelle an der Dortmunder Straße und brach auch hier während der Tatausführung zusammen. Nach seiner Festnahme hatte er sich freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen.(hei)

Unsere Pressemeldung vom 22.06.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4949456

