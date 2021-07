Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Linienbus schwer verletzt - 47-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

Hamm-Mitte (ots)

Der 47-jährige Mann aus Bochum, der am Freitag, 18. Juni, auf der Gustav-Heinemann-Straße mit einem Linienbus kollidiert ist (Pressemeldung vom 19. Juni, 4.02 Uhr), erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb am Donnerstag, 1. Juli, in einem Hammer Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an - ein verkehrsanalytisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben.(mg)

