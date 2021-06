Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford kollidiert mit BMW - eine Leichtverletzte

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 30. Juni, 8 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Goethestraße - eine 56-jährige Hammerin wurde leicht verletzt.

Als ein 31-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Ford von der Pröpstingstraße auf die Goethestraße in Richtung Süden abbiegen wollte, kollidierte er mit dem BMW einer 56-jährigen Frau, die auf der linken Fahrspur der Goethestraße in Richtung Norden unterwegs war. Beifahrer in dem Ford waren die Frau und die beiden Kinder des 31-Jährigen - alle Insassen blieben unverletzt.

Anders lief es bei der BMW-Fahrerin: Durch die Kollision wurde ihr Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt und sie selbst musste mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden, konnte aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Der geschätzte Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde je eine Fahrspur der Goethestraße in beide Richtungen gesperrt.(mg)

