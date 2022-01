Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gestikuliert und weggefahren

Unfallflucht

Ahaus (ots)

Mutmaßlich bemerkt hat eine Autofahrerin, dass sie auf einen vor ihr wartenden Wagen aufgefahren ist. Sie saß nach dem Zusammenstoß gestikulierend in ihrem braunen Nissan Qashqai. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr auf der Kreisstraße 17 in Ahaus. Ein 31 Jahre alter Autofahrer hatte den Nordring in Richtung des Kreisverkehrs L573/K17 befahren und musste vor dem Rondell verkehrsbedingt bremsen. Nach der Kollision habe er seine Fahrt auf der Heeker Straße vorgesetzt, in der Annahme, dass die Unbekannte ihm folgen würde, um ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen zu können. Sie tat es nicht. Die Frau fuhr auf dem Schumacherring in Richtung Schöppinger Straße davon, augenscheinlich mit höherer Geschwindigkeit, so der Geschädigte. Der Ahauser beschrieb die flüchtige Autofahrerin wie folgt: circa 50 bis 60 Jahre mit blonden Haaren. Der Schaden an dem Wagen des Ahausers wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

