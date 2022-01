Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Nach Unfall Zeuge gesucht

Reken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro ist am Mittwoch in Bahnhof Reken nach einem Verkehrsunfall zurückgeblieben. Dazu war es gegen 17.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bahnhofstraße gekommen. Ein unbekannter Mann hatte die Fahrerin des beschädigten Autos auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

