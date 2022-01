Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher hebeln Tür auf

Borken (ots)

Bargeld und Schmuck haben Einbrecher am Donnerstag in Borken erbeutet. Zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr waren die Täter in eine Wohnung in einem Haus an der Damaschkestraße eingedrungen. Sie hatten dazu eine Tür aufgehebelt. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

