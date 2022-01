Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unbekannter erbeutet Geldbeutel

Am Samstag oder Sonntag suchte ein Einbrecher in einem Pkw in Laupheim Brauchbares.

Zwischen 19 und 10.30 Uhr parkte der Pkw im Erlenweg. In dieser Zeit ging ein Unbekannter zu dem Seat und warf mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür ein. Er griff den Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag, und machte ihn zu seiner Beute. Damit flüchtete der Täter. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Laupheim (07392/96300) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Hinweis ihrer Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

