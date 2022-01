Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen/Biberach - Rettungswagen missachtet Vorfahrt - Mann fährt Böschung hinab

Am Sonntag ereigneten sich in Steinhausen an der Rottum und Biberach zwei Unfälle.

Gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes in der Bergstraße in Steinhausen. Vermutlich aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme kam er nach rechts von der Straße ab und rutschte mit seinem Auto eine Böschung hinunter. Auf einem nahen Grundstück blieb er stehen. Die gerufenen Sanitäter nahmen den leicht Verletzten mit in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 3.000 Euro.

Nur kurze Zeit später, um 14.30 Uhr, war ein Rettungswagen mit Sondersignalen in Biberach unterwegs. Er fuhr in der Memminger Straße in Richtung Ulmer Straße. Als er nach links in Richtung Bahnhof abbog, stieß er mit dem Opel eines 58-Jährigen zusammen. Der war aus Richtung Birkendorf gekommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa. 7.000 Euro. Verletzte wurde niemand.

