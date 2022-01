Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten von Samstag auf Sonntag Verkehrseinrichtungen in Schlat.

Ulm (ots)

Unbekannte waren in den Nachtstunden in der Reichenbacher Straße unterwegs. Am Ortsende in Richtung Reichenbach bogen sie mehrere Straßenpfosten um. Die waren auf eine Leitplanke geschraubt und ragten in die Straße. Weiterhin bogen sie das dortige Ortsschild um, so dass der Pfosten abbrach. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können.

