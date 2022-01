Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Unbekannte schaffen Verkehrshindernisse

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte hatten am Ortsende in Richtung Reichenbach Leitpfosten verbogen. Die Pfosten waren auf der Schutzplanke montiert. Der oder die Täter bogen die Pfosten so zurecht, dass sie rechtwinklig in die Fahrbahn ragten. Zudem verbogen sie das Ortschild so oft, dass es abbrach. Anschließend warfen sie es in den Grünstreifen. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07161- 632360 zu melden.

